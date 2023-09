Business news: giapponese Murata apre nuovo stabilimento produttivo in Thailandia 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore giapponese di componenti elettronici Murata, uno dei fornitori di Apple, aprirà un nuovo stabilimento produttivo in Thailandia da novembre, nonostante il calo dell’utile causato dalla congiuntura negativa del mercato globale dell’elettronica. L’avvio della produzione a pieno regime nel nuovo stabilimento, che si trova nella provincia thailandese settentrionale di Lamphun, è previsto entro il 2028 e costerà a Murata un investimento complessivo di 67,4 milioni di dollari. Lo stabilimento produrrà tra gli altri condensatori ceramici multistrato, componente essenziale per telefoni e auto elettriche di cui Murata detiene una quota del 40 per cento della produzione mondiale. (Git)