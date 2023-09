Vaticano: Papa, la verità non ha bisogno di grida violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La verità non ha bisogno, per giungere al cuore degli uomini, di grida violente". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso durante la veglia ecumenica di preghiera "Together", in piazza San Pietro. "In un mondo pieno di rumore non siamo più abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a noi stessi", ha continuato il Pontefice. Il Santo Padre, parlando del Sinodo, ha osservato: "Sia kairós di fraternità, luogo dove lo Spirito Santo purifichi la Chiesa dalle chiacchiere, dalle ideologie e dalle polarizzazioni. Mentre ci dirigiamo verso l'importante anniversario del grande Concilio di Nicea, chiediamo di saper adorare uniti e in silenzio, come i Magi, il mistero del Dio fatto uomo, certi che più saremo vicini a Cristo, più saremo uniti tra noi". (Civ)