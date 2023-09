Serbia-Kosovo: Vucic, indagheremo su eventi che hanno causato sparatoria a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia indagherà sugli eventi che hanno portato alla sparatoria nel monastero di Banjska nel nord del Kosovo. Lo ha riferito il presidente serbo Aleksandar Vucic, ripreso dalla stampa locale. Vucic ha negato ogni coinvolgimento delle autorità serbe nell'incidente, aggiungendo che verrà avviato per lo stesso fatto di sangue "un procedimento davanti alle autorità giudiziarie competenti". Il presidente serbo ha in seguito respinto le accuse della presidente kosovara Vjosa Osmani la quale ha affermato che Belgrado "incita alla violenza", sostenendo che la Serbia "non trae beneficio da questi accadimenti" che, ha detto, "mettono a repentaglio la nostra posizione nei negoziati, mediati dall'Ue, con Pristina". Vucic ha quindi accusato il primo ministro di Pristina, Albin Kurti, di voler "espellere i serbi dal Kosovo" e di ostacolare la soluzione di compromesso necessaria al risanamento dei rapporti tra Belgrado e Pristina. "La causa di tutti i problemi in Kosovo è Albin Kurti", ha sostenuto il capo dello Stato serbo. (Seb)