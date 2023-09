Kosovo: Stoltenberg, timore per aumento tensioni, autorizzato invio forze aggiuntive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo, si legge nella dichiarazione, continua a coordinarsi strettamente con tutte le parti interessate a Belgrado e Pristina, nonché con la Missione dell'Ue sullo Stato di diritto (Eulex), l'Osce, la missione delle Nazioni Unite in Kosovo e la comunità diplomatica. "Chiediamo a tutte le parti di ridurre urgentemente la tensione. Continuiamo a sollecitare Belgrado e Pristina a impegnarsi nel dialogo facilitato dall'Ue, l'unico modo per risolvere le questioni in sospeso e raggiungere soluzioni che rispettino i diritti di tutte le comunità. Questo è fondamentale per una sicurezza duratura in Kosovo e per la stabilità della regione", conclude il segretario generale della Nato nella dichiarazione. (Beb)