Lazio: FI su comunità montane, Uncem non difenda rendite di posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "ha bisogno di politiche che riescano a incidere in profondità per il rilancio delle aree interne ed é su questo che l'Assessore Luisa Regimenti e la Giunta Rocca stanno lavorando sin dall'inizio del mandato. Da Uncem Lazio ci aspettiamo coraggio e non la difesa di rendite di posizione. Se vogliamo intercettare le risorse che arrivano dall'Europa serve un riassetto degli Enti locali montani che porti efficienza ed eviti sprechi: non possiamo perdere l'ennesima occasione per modernizzare la nostra Regione". È quanto affermano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Roberta Della Casa, Marco Colarossi e Cosmo Mitrano. (Com)