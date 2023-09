Salari: Margiotta (Confsal), bene Forza Italia e governo su abbattimento cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il problema del salario minimo e del lavoro povero investe anche l’economia debole, delle piccole imprese. Nell’economia debole nemmeno la contrattazione collettiva di riferimento riesce a garantire salari adeguati". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, segretario di Confsal, nel corso della seconda giornata della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "In molti settori il salario è al di sotto della soglia minima. Come si affronta questa realtà? Il modo giusto è quello di agire sul cuneo fiscale, come ha suggerito Forza Italia e come ha iniziato a fare questo Governo, rafforzando la contrattazione e l’assunzione di responsabilità. Viceversa, la politicizzazione che portano avanti alcuni sindacati è il modo sbagliato. In questo caso non può essere una legge a imporci quello che dobbiamo fare”, ha aggiunto. (Com)