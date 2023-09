Ponte Stretto: Siracusano, presentazione progetto definitivo aggiornato altro passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Webuild ha presentato il progetto definitivo, con la allegata relazione di aggiornamento, per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L'annuncio fatto da Pietro Salini alla festa di Forza Italia, in corso a Paestum, rappresenta un altro importante passo in avanti verso un traguardo storico per il nostro partito e per questo governo". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. "Adesso - continua Siracusano -, dopo le verifiche dei tecnici indicati dal ministero, la Webuild potrà firmare il contratto e prepararsi alla posa della prima pietra, per poi cominciare i lavori già nel 2024. Il Ponte sullo Stretto sarà una grande occasione per le Regioni del Mezzogiorno, porterà in Sicilia e in Calabria lavoro, investimenti, turismo, nuove opportunità. Questa è la volta buona, avanti per trasformare in realtà uno dei sogni del presidente Silvio Berlusconi".(Rin)