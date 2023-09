Ucraina: soldato russo ha disertato dopo aver collaborato con intelligence di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soldato russo che aveva lavorato con l’intelligence militare ucraina (Hur) ha disertato in Ucraina. Lo ha detto il portavoce dell'Hur, Andriy Yusov, spiegando che Danylo Alfyorov, collaboratore dell'intelligence ucraina da luglio, avrebbe convinto altri 11 soldati russi a disertare dalla parte di Kiev. Quando è diventato chiaro che erano sorti dei sospetti e che c’era un rischio per la vita di Alfyorov, le forze speciali ucraine hanno intrapreso un’operazione per evacuarlo nel territorio controllato dall’Ucraina, ha aggiunto Yusov. Alfyorov ha detto di aver inizialmente contattato le forze ucraine tramite la linea telefonica chiamata "Voglio vivere", secondo la ricostruzione fatta dal portavoce. (Kiu)