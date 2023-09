Migranti: Metsola, questione deve essere priorità per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione dovrebbe essere una priorità per l’Unione europea. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo alla convention di Forza Italia di Paestum. “Lampedusa non ha bisogno solo della nostra solidarietà”, ha rilevato Metsola, evidenziando come sia necessario trovare delle soluzioni. “La solidarietà riguarda anche i Paesi vicini nel Nord Africa” e serve la capacità di “ascoltare”, ha sottolineato la presidente. (Res)