Italia-Argentina: Caramanna (Fdi), partenariato strategico che governo vuole incentivare

- "Il 2024, in Italia, sarà l'anno del 'Turismo delle Radici', un programma sviluppato attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) al fine di stimolare la ripresa dell'industria turistica italiana. Il progetto mira a incentivare gli italiani e discendenti di italiani in Argentina, circa 20 milioni di italo discendenti, a visitare il paese d'origine dei loro avi. Iniziative come queste, nell'ottica degli organizzatori, hanno l'obiettivo di stimolare gli italo-argentini a riscoprire le proprie radici culturali, la storia familiare e le origini italiane, diffondere la storia dell'emigrazione italiana e favorire gli scambi culturali tra i due Paesi, oltre a creare opportunità economiche legate all'organizzazione e alla promozione di viaggi tra Italia e Argentina. L`Italia continua a distinguersi, nel panorama internazionale, tra le destinazioni più amate dagli argentini per la cultura, l'enogastronomia, le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, e lo stile di vita. Il forte legame tra i due paesi è testimoniato dal fatto che a livello di alloggio, circa un terzo dei turisti argentini viene ospitato a casa di parenti o amici. Per questo, sono orgoglioso che l'Italia sia stata invitata all'edizione di quest'anno della Fit America Latina e ancor di più di poterla rappresentare: l'America Latina è un Paese dall'importanza strategico per l'Italia e il Governo italiano vuole rilanciare a tutto campo questo partenariato". Lo dichiara il deputato di Fdi Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo Daniela Santanchè. (Com)