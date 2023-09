Giustizia: Zanettin, FI sta raggiungendo obiettivi ambiziosi, ce ne saranno altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro del viceministro Sisto e dei parlamentari di Forza Italia sono stati raggiunti obiettivi ambiziosi. L'eliminazione delle intercettazioni a strascico è un grande successo, così come quella dai fascicoli dei brogliacci delle intercettazioni che nulla hanno a che vedere con l'indagato. Su questo abbiamo finora raggiunto ottimi risultati e altri ancora ce ne saranno". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia e capogruppo in commissione Giustizia a palazzo Madama, Pierantonio Zanettin intervenendo nel corso della tre giorni del partito che si sta svolgendo a Paestum. "Per quanto riguarda la barbarie delle intercettazioni, divenute ancora più invasive con l'uso del trojan, noi vogliamo che vengano usate solo per i reati gravi, senza nessuno sconto per delinquenza, mafia e terrorismo - ha aggiunto il parlamentare -. Ma per tutti gli altri reati dobbiamo andare molto cauti, perché l'esperienza quotidiana ci insegna che le vite delle persone vengono massacrate. Attraverso l'intelligenza artificiale il trojan può addirittura manipolare le prove. È importante vigilare su questo". (Rin)