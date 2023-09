Libia: ambasciatrice in Belgio indagata per trasferimenti di denaro sospetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine amministrativa è stata avviata a Tripoli nei confronti dell’ambasciatrice libica in Belgio, Amel Jerary, a seguito di transazioni finanziarie sospette legate a fondi pubblici libici. Secondo il quotidiano belga “Le Soir”, Jerary è stata sospesa dall’incarico diplomatico a causa delle accuse di corruzione che gravano su di lei. L'inchiesta in corso indica che centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici libici sarebbero stati trasferiti alla società del figlio della diplomatica, la A.A. Agar Trade, con sede in Germania. Tuttavia, Jerary e suo figlio respingono categoricamente tutte le accuse, sostenendo che i fondi non sono stati indebitamente sottratti, ma utilizzati con un legittimo contratto commerciale. (segue) (Res)