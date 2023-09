Libia: ambasciatrice in Belgio indagata per trasferimenti di denaro sospetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni di questi trasferimenti finanziari sono finiti nel mirino degli inquirenti in Belgio. La stampa di Bruxelles evidenzia in particolare un trasferimento di 231 mila euro da un conto dell’ambasciata a una società con sede a Liedekerke, in Belgio, che aveva l'obiettivo di inviare 220.500 euro alla società tedesca A.A.Agar Trade per l'acquisto di apparecchiature per la risonanza magnetica. Tuttavia, i fondi non mai hanno raggiunto la loro destinazione, innescando sospetti di appropriazione indebita ai danni dell'ambasciata. La procura belga ha pertanto congelato i conti bancari della società coinvolta, ma è riuscita a recuperare solo 118.000 euro. Altri bonifici, per un totale di 319.000 euro, sono stati effettuati direttamente all'azienda tedesca di proprietà del figlio dell'ambasciatore per l'acquisto di apparecchiature mediche. (segue) (Res)