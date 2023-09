Ue: Metsola, un problema il ritorno delle barriere interne alla circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo lavorato molto per avere la possibilità di circolare liberamente in Europa, ma ci troviamo di fronte nuovamente a barriere interne. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo alla convention di Forza Italia di Paestum. “La libertà di movimento è sacrosanta anche per i cittadini di Ucraina, Moldova e Paesi dei Balcani occidentali”, ha spiegato Metsola, rilevando come “non ci devono essere livelli diversi di cittadinanza in Europa”. (Res)