FI: Gasparri, convegno Paestum è incontro dei fatti e futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il grande convegno di Paestum di Forza Italia è l'incontro dei fatti e del futuro. Proprio in questa occasione l'amministratore di Webuild, il dottor Pietro Salini, ha annunciato di avere depositato, nei termini previsti, l'integrazione al progetto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. Questa grande realizzazione procede ed avanza. E non è un caso che dal convegno di Forza Italia, il movimento fondato da Silvio Berlusconi che quel ponte ha sempre desiderato che si realizzasse, sia arrivato questo ulteriore annuncio. Noi siamo il movimento dei fatti. Il convegno di Paestum è stato il movimento di un progetto per il futuro. Che ha dimostrato sul campo chi siamo e dove saremo. Smentendo tutti i poveretti che seminano pessimismo e si soffermano sui dettagli. Noi guardiamo avanti, nel nome di Berlusconi, nel suo solco, ma con le energie di una vasta comunità che saprà come camminare perché ha imparato proprio da Berlusconi il dovere di servire il bene comune". Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, durante l'evento di Forza Italia a Paestum.(Rin)