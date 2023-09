Tunisia: al via lunedì il primo test per Internet satellitare con Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Tecnologie della comunicazione della Tunisia ha annunciato l'avvio, a partire dal prossimo lunedì 2 ottobre, di un test per l'utilizzo dei servizi di Internet satellitare a banda larga forniti da Starlink, l’azienda del multimiliardario Elon Musk. La sperimentazione si svolgerà nel contesto di un workshop sulla realtà e le prospettive dei servizi Internet via satellite in programma, appunto, all’inizio della prossima settimana. L’evento sarà presieduto dal ministro delle Tecnologie della Comunicazione, Nizar ben Néji, ed è stato organizzato in collaborazione con rappresentanti della società Starlink, che dispone di una costellazione di satelliti prodotti da SpaceX per fornire servizi di connessione Internet. Secondo la mappa delle disponibilità sul sito web di Starlink, i servizi di Internet satellitare saranno attivi in Tunisia a partire dal 2024. Lo scorso luglio, il ministero tunisino aveva sottoscritto un’intesa per avere un “periodo di prova” della tecnologia satellitare a banda larga di proprietà di Musk. (Tut)