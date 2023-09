Nucleare: Pichetto Fratin, obiettivo posto da Berlusconi nel 1994

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il nucleare "è un obiettivo posto da Silvio Berlusconi nel suo primo governo del 1994, mantenuto nel 2008, ripreso dal governo Meloni, come tema di Forza Italia". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della seconda giornata della convention di Forza Italia, a Paestum. "Noi come Italia siamo già impegnati per qualche miliardo di euro sul nucleare e siamo il Paese di Enrico Fermi, ricordiamocelo", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)