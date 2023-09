© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nucleare "sono ottimista, perché intanto l’Italia non parte da zero". Lo ha affermato Stefano Monti, presidente dell’associazione italiana nucleare, in occasione della seconda giornata della convention di Forza Italia, a Paestum. "Per potere portare avanti un programma realizzativo, occorre sviluppare in parallelo tutta una serie di infrastrutture materiali ed immateriali", ha aggiunto Monti. (Rin)