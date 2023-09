Migranti: Zaratti (Avs) su ricorso contro tribunale di Catania, governo spreca energie, cambi strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’era da aspettarselo, il governo sta sprecando molte energie nelle direzioni sbagliate, quelle repressive e illegittime secondo le norme internazionali. (Giorgia) Meloni non può mettersi contro i trattati internazionali, litigare con l’Europa, reprimere i flussi migratori. Le ricette sovraniste sono un fallimento”. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, commenta la scelta del Viminale di ricorrere contro la decisione del Tribunale di Catania che non ha convalidato il trattenimento legato alle nuove procedure accelerate di frontiera disposte dal governo. (Com)