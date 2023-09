© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, si è recato oggi a Odessa per una visita non annunciata. L'ha reso noto il Servizio per l'azione esterna dell'Ue, su X. Borrell "è nell'orgogliosa città di Odessa", si legge nel post. La visita dell'Alto rappresentante ha lo scopo "di esprimere sostegno all'Ucraina". (Beb)