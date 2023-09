Caldo: Coldiretti, produzione di riso crolla del 15 per cento, al via la raccolta in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono infatti 200 le varietà iscritte nel registro nazionale – evidenzia Coldiretti - dal vero Carnaroli, con elevati contenuto di amido e consistenza, spesso chiamato "re dei risi", all'Arborio dai chicchi grandi e perlati che aumentano di volume durante la cottura fino al Vialone Nano, il primo riso ad avere in Europa il riconoscimento come Indicazione geografica protetta (Igp), passando per il Roma e il Baldo che hanno fatto la storia della risicoltura italiana. Gli italiani – precisa Coldiretti – consumano in media fra i 5 e i 6 chili di riso a testa con gli agricoltori che prendono meno di un euro al chilo mentre sugli scaffali i consumatori arrivano a pagare anche 4 euro, con un aumento record al dettaglio del 24 per cento rispetto allo scorso anno. A pesare, oltre agli effetti del clima pazzo, sono gli squilibri causati dalle importazioni con le manovre dell'India che ha bloccato le esportazioni per spingere un aumento dei contingenti a dazio zero e cercare di alzare i limiti di tolleranza per agrofarmaci come il tricilazolo. Una situazione che ha un impatto anche sull'Italia con le importazioni di riso dall'India che sono più che raddoppiate (+155 per cento) nel 2023 e rappresentano circa il 12 per cento del totale delle importazioni, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat relative ai primi sei mesi dell'anno. (segue) (Com)