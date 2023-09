Caldo: Coldiretti, produzione di riso crolla del 15 per cento, al via la raccolta in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti – spiega Coldiretti - nonostante l'Italia sia il principale produttore di riso in Europa, con il 50 per cento dei raccolti per un quantitativo di circa 1,4 milioni di tonnellate di risone all'anno, più di un un pacco di riso su quattro venduto in Italia secondo la Coldiretti arriva dall'estero soprattutto da Paesi che non rispettano le stesse regole, sul piano ambientale, sociale e sanitario, in vigore nell'Unione Europea e fanno concorrenza sleale alle produzioni Made in Italy. Nelle vendite al dettaglio si sta poi affermando una nuova strategia di marketing, permessa dalla legge, con pacchi che – riferisce Coldiretti - mettono in evidenza la scritta "Riso da risotto" per poi indicare in piccolo, magari su un lato nascosto della scatola, tipologia riso Lungo A, origine in Myanmar, in Vietnam o in Cambogia. La Coldiretti consiglia quindi di verificare in etichetta che nei pacchi di " Riso da risotto" sia indicata l'origine italiana per un prodotto coltivato secondo criteri di salubrità e di sostenibilità ambientale e sociale. "È necessario che tutti i prodotti che entrano in Europa ed in Italia rispettino i criteri di sicurezza alimentare ed ambientale adottati a livello nazionale e comunitario" conclude il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che per "sostenere la produzione nazionale bisogna lavorare sugli accordi di filiera che sono uno strumento indispensabile per la valorizzazione delle produzioni nazionali e per un'equa distribuzione del valore lungo tutta la catena, dalla produzione al consumo". (Com)