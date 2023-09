© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaccettabile la decisione del giudice di Catania che ha scelto di liberare degli immigrati irregolari. Una certa sinistra non si smentisce mai e continua a remare contro gli interessi dell'Italia. Salvini in tribunale, clandestini liberi, Richard Gere sul set: questa sinistra rende ridicolo il Paese". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Igor Iezzi. (Com)