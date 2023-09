Italia-Libia: ripresi oggi i voli di linea dopo quasi 10 anni di stop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi quest’oggi i voli di linea diretti tra l’Italia e la Libia dopo quasi dieci anni di stop. Il primo volo MT 522 della compagnia MedSky è partito oggi alle 10:02 dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, in Libia, ed è atterrato a Roma Fiumicino alle 11:44, in anticipo rispetto all'orario previsto. I voli operati da MedSky saranno due a settimana il sabato e il mercoledì. Il costo del biglietto solo andata è di 1.385 dinari libici (267 euro circa), mentre andata e ritorno è di 2.770 dinari libici (534 euro circa). Contestualmente, il presidente dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Pierluigi Di Palma, ha firmato oggi a Tripoli un accordo con il presidente dell'Autorità per l'aviazione civile della Libia, Mohamed Shlebikf, per definire l'ambito, le modalità, le frequenze dei collegamenti aerei tra i due Paesi. “Aprire di nuovo ai voli da e per la Libia, commerciali, charter e cargo sancisce una ripresa anche degli scambi culturali ed economico commerciali tra i due Paesi”, ha commentato Di Palma in una nota. “Si tratta – ha aggiunto - di una rilevante intesa che rafforza la stretta partnership italo-libica in aviazione civile e che è stata raggiunta anche grazie al lungo lavoro portato avanti dall'Enac con Aise e con l'ambasciata italiana a Tripoli che ringrazio per il fattivo contributo". (segue) (Lit)