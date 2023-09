Italia-Libia: ripresi oggi i voli di linea dopo quasi 10 anni di stop (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di un volo diretto per Tripoli costringe a volte a vere odissee per arrivare in un Paese a 75 minuti circa di tragitto da Roma. Da un punto di vista economico, la rotta Italia-Libia potrebbe rivelarsi molto redditizia, considerata l’alta richiesta di voli diretti verso l’Europa che per ora transitano via Tunisi, Istanbul e da ultimo Malta. La ripresa dei collegamenti aerei con l’Italia si inserisce nel contesto del nuovo piano varato dall’Autorità libica per l’aviazione civile, che punta a soddisfare i requisiti internazionali dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) e dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa). Il progetto, avviato con l’aiuto di vari partner internazionali, inclusa la stessa Icao e l’Italia, punta a ripristinare l’aeroporto internazionale a sud di Tripoli (Ben Gashir), in fase di ricostruzione (dopo due guerre, 2014 e 2019-20) da parte del consorzio italiano “Aeneas”, per il traffico internazionale a più lunga percorrenza dedicando a Mitiga a voli a breve percorrenza, alle delegazioni estere, ai voli di Stato, nonché ai voli charter verso gli aeroporti privati che servono i principali siti estrattivi di idrocarburi. (Lit)