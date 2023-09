Grecia: governo intende sostituire tutti i vecchi documenti d'identità del Paese entro tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia mira a sostituire le vecchie carte d'identità con quelle nuove e aggiornate entro tre anni. Lo ha detto oggi il ministro per la Tutela dei cittadini, Giannis Oikonomou. "Stiamo andando avanti senza intoppi, con il grande obiettivo, entro due anni e mezzo o tre, di sostituire tutte le carte d'identità della popolazione", ha detto il ministro all'emittente privata "Skai", aggiungendo che la cittadinanza sta rispondendo positivamente a tale cambiamento. Dei circa 99 mila appuntamenti disponibili, ne sono stati prenotati tra i 62 e i 63 mila, ha affermato Oikonomou, aggiungendo che gli appuntamenti disponibili ad Atene, Salonicco e in altre grandi città saranno raddoppiati per ottobre e novembre. "Vogliamo realizzare un processo per i cittadini che non avranno problemi, sarà semplice e otterranno una carta d'identità completamente sicura, che permetterà loro di viaggiare all'estero secondo le specifiche e le normative dell'Unione europea", ha spiegato il ministro. (Gra)