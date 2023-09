Made in Italy: viceministro Valentini, consente di essere competitivi nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Made in Italy non è una indicazione geografica, non significa dove si fanno le cose ma come si fanno. Significa metterci il cuore, etica, estro, imprenditorialità, innovazione. È un concetto dinamico". Così Valentino Valentini, viceministro per le Imprese e il made in Italy, intervenendo nel corso della tre giorni di Forza Italia che si sta svolgendo a Paestum. "Dobbiamo continuare a tenere sempre più alta la barra della competizione, e sappiamo quanto è difficile farlo nel contesto internazionale in cui ci troviamo. Il mondo sta cambiando, anche per le imprese - ha proseguito - si stanno creando delle aree più o meno uniformi tra loro, in competizione, nel quale si devono muovere i nostri imprenditori. All’interno dell’Europa dobbiamo capire due cose. La prima è che dobbiamo farci forti del mercato unico, la seconda è che dobbiamo affermare quello in cui noi crediamo. Il made in Italy italiano, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, garantisce la qualità in tutto il mondo, ad esempio nella moda, nel packaging, e i distretti svolgono anche una funzione etica e sociale sul territorio. Questo ci ha consentito di rimanere competitivi nel mondo. Questa è la forza che abbiamo e che dobbiamo tutelare come ministero”, ha concluso. (Com)