Roma: prefetto Giannini, blitz sventato alla Ryder cup risultato alta professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blitz alla Ryder cup, sventato questa mattina dalla Polizia di Stato, "non è frutto del caso ma è il risultato dell’alta professionalità messa in campo e della meticolosa preparazione della cornice di sicurezza dell’importante evento sportivo che va avanti da mesi”. Così in una nota il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, commenta l’intervento realizzato questa mattina dagli agenti della Digos di Roma che, nei pressi del capolinea della Metro B – Rebibbia , hanno intercettato 9 attivisti riconducibili al movimento ambientalista “Lea Berta Caceres”, presumibilmente intenzionati ad introdursi nel Marco Simone Golf Country Club, luogo dell’evento di respiro internazionale, con finalità di contestazione. (Com)