Roma: inaugurato nel Municipio IX il Villaggio della Salute della Croce rossa italiana

- Inaugurato questo pomeriggio dalla presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo e dal direttore del Maximo Shopping Center, Alessandro Allegri, il Villaggio della Croce rossa italiana con tantissime attività per sensibilizzare e informare sulla salute, occasioni per poter svolgere gratuitamente screening medici gratuiti, assistere a simulazioni e dimostrazioni di intervento in situazioni di pericolo ed emergenza e visitare una grande esposizione dei mezzi speciali della Cri. Oggi fino alle 22 e domani, dalle 10 alle 17, presso i gazebo e gli stand allestiti in Piazza Gabriella Ferri, gli operatori spiegheranno al pubblico le più comuni manovre salvavita; eseguiranno mass-training; dimostreranno come si interviene, e con quali attrezzature, per prestare soccorso in situazioni speciali, ad esempio in acqua o con l'ausilio di unità cinofile o anche quando è necessario operare con un alto biocontenimento. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Maximo Shopping Center e la Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio IX di Roma, che ha coinvolto per l'occasione decine di medici, operatori sanitari e volontari dell'organizzazione che daranno vita ad un weekend come non si era mai visto in un grande centro commerciale italiano. (Com)