Zimbabwe: almeno sei morti per crollo in miniera d'oro, decine di persone intrappolate

- Sono circa 40 le persone rimaste intrappolate per il crollo di un pozzo della miniera d'oro Bayhorse a Chakari, nello Zimbabwe. Un incidente che secondo notizie non confermate ufficialmente, sarebbe costato la vita ad ameno sei persone. Il presidente dell'Associazione dei minatori locali, Innocent Nikisi, ha detto a "NewZimbabwe" che al momento del crollo, di cui non sono ancora note le cause, c'erano 44 persone, quattro delle quali sarebbero riuscite a scappare per tempo. (Res)