Roma: garage in fiamme a Cerveteri, Pompieri evitano che l'incendio si propaghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garage condominiale in fiamme, oggi pomeriggio, in via Palo Laziale a Cerveteri. L'incendio è divampato alle 14 circa e i vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente per evitare che il rogo, dalle aree condominiali si propagassero agli appartamenti sovrastanti. ad alimentare le fiamme è stato il materiale di risulta accatastato. Non si è registrato feriti e sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e la Polizia di Stato. (Rer)