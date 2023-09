Governo: Calenda, auspicare arrivo esecutivi tecnici è un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspicare l’arrivo di governi tecnici è un errore. Non possiamo continuare a votare inetti, commissariare tutto quando fanno danni e poi votare persone ancora più inetti, mentre diminuiscono gli elettori, tanto da mettere in crisi la rappresentanza democratica. È tempo di assumerci le nostre responsabilità. Se il governo fallisce si deve andare a votare. In qualsiasi condizione. Finché ciò non accade faremo opposizione ma sempre costruttiva e mai pregiudiziale, parlando di provvedimenti e non di schieramenti. Solo così forse convinceremo qualche elettore deluso a tornare a votare". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)