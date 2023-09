FI: Cappellacci, questo è sempre il nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi è sinonimo di futuro e questo è sempre il tempo di Forza Italia, nata per modernizzare la nostra nazione". Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, durante la convention di FI, in corso a Paestum. "Il nostro è un movimento che vanta innumerevoli tentativi di imitazione - ha sottolineato il parlamentare - ma è l'unico, coerente, Interprete dei valori liberali, europeisti, garantisti, cristiani ed atlantisti ed è saldamente incardinato in quel centrodestra nel quale siamo soci fondatori. 'Soci' portatori di un capitale ideale e di proposte che ci rende protagonisti nell'azione di governo con contributi rilevanti sul taglio del cuneo fiscale, sul potere di acquisto delle famiglie, sulla giustizia giusta. Come una famiglia quando viene a mancare il padre - ha concluso Cappellacci -, ci ritroviamo uniti, con un'assunzione di responsabilità e nel suo nome siamo pronti a portare la sua bandiera, quella della libertà".(Rin)