Giustizia: Pittalis (FI), importanti risultati su intercettazioni, ora avanti su prescrizione

21 luglio 2021

- "Una certa parte della magistratura ha rappresentato il braccio armato della sinistra, alterando le regole del gioco democratico per stabilire chi doveva stare dentro o fuori dal Parlamento, e oggi il problema non è risolto. Noi dobbiamo continuare - e Forza Italia lo sta facendo con coraggio e determinazione - a combattere per portare a termine quelle riforme tanto volute dal presidente Berlusconi", come quella della giustizia". Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia, intervenendo alla tre giorni azzurra che si sta svolgendo a Paestum. "In questi giorni - ha proseguito il parlamentare - abbiamo portato a casa importanti risultati sul piano delle intercettazioni, grazie al lavoro dei colleghi in commissione Giustizia e Affari costituzionali, al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani e al nostro capogruppo, Paolo Barelli. Vogliamo poi che il cittadino non sia esposto a un processo senza fine: abbiamo per questo fatto andare avanti la nostra proposta sulla prescrizione. Quello che vogliamo è tornare a una giustizia giusta e di qualità". (Rin)