Calcio: Cattaneo (FI), serve commissario straordinario per legge su stadi

- “Possibile che la Serie A abbia perso così tanta competitività rispetto al resto d’Europa? Sono 15 anni che noi liberali proponiamo di fare nuovi stadi e di farlo coinvolgendo i privati. Non si riesce a fare ed ecco perché proponiamo con forza un commissario straordinario che possa mettere mano alle legge sugli stadi e dotare le squadre di stadi moderni a costo zero per lo Stato. Una proposta che si traduce anche in occasioni da dare agli imprenditori, opportunità di lavoro e opportunità per chi ha voglia di investire. Insisteremo anche in questa battaglia con Forza Italia”. Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, nel suo intervento durante la seconda giornata della convention di FI, in corso a Paestum.(Rin)