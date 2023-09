Cultura: Fregolent (Azione-Iv), istituzioni si impegnino a salvare museo Poesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il museo della poesia di Piacenza "non deve chiudere, porterò avanti la loro battaglia nelle sedi istituzionali". Lo dichiara la senatrice di Azione-Italia viva, Silvia Fregolent, accogliendo l'appello lanciato dalla direzione del museo durante un flash mob che ha coinvolto la cittadinanza. "Il piccolo museo, accolto nella ex Chiesa di San Cristoforo dalla curia, che sinora ne ha pagato tutte le utenze, in questi dieci anni di attività - spiega la parlamentare - è riuscito a imporsi nel panorama internazionale. Ora la collaborazione dei privati non basta più a garantire i finanziamenti per le numerose attività svolte. Tutto il lavoro che ha portato il museo ad avere un rilievo mondiale e il patrimonio artistico raccolto non possono andare dispersi. È necessario che l'amministrazione piacentina e il ministero della Cultura prestino la giusta attenzione a un luogo di arte e bellezza che tanto lustro sta dando alla poesia, all'arte e al nostro Paese". (Rin)