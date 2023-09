Conti pubblici: Fazzolari, spread non preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è arrivato con uno spread a 230 mi sembra. E all’epoca nessuno si era preoccupato mi pare". Lo dichiara, in merito allo spread che ha toccato quota 200, in una intervista a "Milano Finanza", il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all'attuazione del programma del governo, Giovanbattista Fazzolari, che continua: "La Borsa rappresenta un termometro della fiducia dei mercati nel governo e dello stato di salute dell’economia nazionale. I mercati si sentono sicuramente rassicurati dal governo Meloni, percepito come affidabile, serio e stabile. E si sentono rassicurati da quanto fatto sinora dall’esecutivo, con buona pace di quanti hanno tentato di spaventare i mercati e le cancellerie estere parlando di centrodestra pericoloso e inaffidabile. Ma i fatti sono più importanti della propaganda: l’economia italiana, nonostante il rallentamento del secondo trimestre, è in buona salute, Piazza Affari vola, registrando sinora la migliore performance d’Europa nell’anno, con un +23 per cento, e tornando sui livelli precrisi finanziaria del 2008, risultato mai più raggiunto da allora, e lo spread è stabilmente al di sotto del livello che abbiamo ereditato quando il governo si è insediato". L'esponente dell'esecutivo prosegue: "Il governo Meloni è entrato in carica in un periodo molto complicato dal punto di vista economico, quando, dopo il rimbalzo post-Covid, si iniziavano ad intravedere i primi segnali di un rallentamento generalizzato dell’economia globale, in un contesto segnato dalle criticità nelle catene di approvvigionamento, dalla guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, dall’impennata dell’inflazione. Un rallentamento evidente e atteso, anche dalla commissione europea che da inizio a fine 2022 ha ridotto di 2 punti percentuali la crescita media 2023 prevista per le nazioni dell’Unione. Lo stesso governo Draghi, nella Nadef 2022, ha previsto una crescita del Pil 2023 pari ad un quarto di quella prevista nel Def di pochi mesi prima, ribassandola dal +2,4 per cento a +0,6 per cento. La verità, quindi, è che l’economia italiana sta andando meglio di quanto ci si aspettasse. Lo confermano le ultime previsioni della commissione europea, secondo le quali nel 2023 crescerà dello 0,9 per cento, un dato superiore a quello previsto per la media dei paesi dell’Unione europea e della zona euro (+0,8 per cento per entrambi gli aggregati). Un dato importante, considerando che, eccezion fatta per il biennio del rimbalzo post-Covid, il Pil italiano era solito far registrare incrementi quasi sempre inferiori rispetto a quelli del resto d’Europa. Nella Nadef appena approvata - conclude Fazzolari -, il governo, prudenzialmente, ha previsto una crescita dello 0,8 per cento nel 2023, che sale all’1,2 per cento nel 2024".(Rin)