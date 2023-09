Guatemala: Usa su procura, mantenere pressione su chi mina l'ordine democartico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Brian Nichols, ha "condannato" le perquisizioni disposte dalla procura generale del Guatemala nei confronti del tribunale supremo elettorale (Tse), promettendo di continuare ad esercitare pressione "su coloro che prendono parte agli sforzi per minare la transizione democratica del presidente eletto, Bernardo Arevalo. Le istituzioni devono rispettare la volontà degli elettori guatemaltechi", aggiunge il sottosegretario con delega all'America Latina. L'operativo, che ha come fine quello di "raccogliere informazioni per rafforzare le indagini", è l'ennesimo capitolo di un'indagine su presunti illeciti nel corso delle presidenziali vinte dal socialdemocratico Arevalo. Si tratta della quarta perquisizione disposta dalla procura anti impunità (Feci) guidata Rafael Curruchiche con il via libera del giudice Freddy Orellana. Assieme alla procuratrice generale Consuelo Porras, Curruchiche e Orellana sono protagonisti di un altro filone di indagine, istruito su presunte irregolarità nelle iscrizioni del partito del presidente eletto, Movimiento Semilla. Arevalo parla da tempo di un tentativo di "colpo di stato", mentre i magistrati del Tse hanno definito la perquisizione "un'azione intimidatoria" per mettere in dubbio il risultato delle presidenziali. (segue) (Was)