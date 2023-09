Guatemala: Usa su procura, mantenere pressione su chi mina l'ordine democartico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi si è acuita all'indomani della proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni tenute tra il 25 giugno e il 20 agosto. Il 28 agosto, al termine di un controverso dibattito su presunte irregolarità nel voto, il Tse ha ratificato la vittoria di Arevalo, con il 60,9 per cento dei consensi, contro il 39,9 per cento andato a Sandra Torres, già moglie dell'ex presidente Alvaro Colom (morto a inizio anno). Nello stesso giorno però, il Registro civile (organo dello stesso Tse) ha disposto la sospensione del Movimento Semilla, seguendo la richiesta presa dal giudice Fredy Orellana su ordine del capo della Procura speciale contro l’impunità (Feci), Rafael Curruchiche, secondo cui ci sarebbero irregolarità nella raccolta delle firme degli iscritti. Decisione che veniva revocata in breve dal plenum del Tse, secondo cui l'iniziativa del Registro civile "non risulta ragionevole né prudente" sospendere "la personalità giuridica delle organizzazioni politiche, essendo queste, secondo legge e dottrina, la base elettorale del Guatemala". (segue) (Was)