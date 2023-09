Marelli: Colombo (Fd'I), tema centrale dopo anni di governi dei disastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Magneti Marelli il governo Meloni e il ministro Adolfo Urso, in primis, convocano un tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy per tutelare gli interessi dei lavoratori e dell'intero comparto dell'automotive. La sinistra, invece, esattamente cosa ha fatto per rilanciare un comparto così strategico per la nostra economia? Nulla. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo, componente della commissione Attività produttive a Montecitorio. "E allora, di chi è la responsabilità se oggi abbiamo un solo produttore auto a fronte dei quattro in Francia e dei cinque in Germania? Per la prima volta, dopo i disastri dei governi Conte e della sinistra si torna a puntare sulla produttività e sulla tutela della nostra Nazione. Tacciano i chiacchiericci privi di utilità, gli italiani hanno bisogno d'altro", afferma. (Com)