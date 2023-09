Milano: De Corato (Fd'I), dotare i baschi azzurri di taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi batterò affinché anche ai baschi azzurri, venga preso in considerazione il fatto di dotare il taser, uno strumento di fondamentale importanza, come già avviene a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e a molti agenti di Polizia Locale, tranne a Milano". Lo dichiara Riccardo De Corato, on. di Fratelli d'Italia e membro della commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, commentando la sua visita a Carmine De Rosa, di 28 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Carlo. Il poliziotto penitenziario, lo scorso settembre, lanciandosi dalla finestra del secondo piano per inseguire un fuggitivo, ha sbattuto la testa ed è entrato in coma farmacologico. "Ribadisco, inoltre, che nel Carcere di San Vittore, il 70 per cento dei detenuti sono stranieri e, l'evaso che ha causato che l'Agente Carmine De Rosa entrasse in coma è un palestinese di 28 anni, arrestato lo scorso agosto per aver rubato un rolex in zona Lambrate a Milano", conclude. (Com)