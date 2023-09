Giustizia: viceministro Sisto, prorogati addetti ufficio del processo, separazione delle carriere già in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, è intervenuto oggi alla seconda e ultima giornata del convegno nazionale di Unicost sul tema "Le nuove prospettive della giurisdizione alla luce delle Riforme Cartabia", a Monopoli. "La riforma Cartabia ha privilegiato l'efficienza, ma l'efficienza non può mai essere riduzione delle garanzie, ma rafforzamento dell'offerta", ha affermato. "Tu puoi scrivere le migliori norme del mondo, ma se mancano i magistrati", è impossibile. Il viceministro ha quindi informato i magistrati di una novità: "Gli attuali 5.550 addetti dell'ufficio del progresso saranno prorogati. Lo abbiamo chiesto all'Europa. Stabilizzarli? È impossibile, non ce lo concede l'Europa". "Perché abolire l'abuso d'ufficio? Per snellire il rapporto fra cittadini e PA. Oggi c'è la paura di firmare l'atto lecito. Questo è inaccettabile". Sulle intercettazioni, "chi era il soggetto più titolato per decidere della pertinenza pubblica? Il giudice", sostiene Sisto: "Dobbiamo proteggere il processo dalle incursioni extraprocessuali". Argomento informazione di garanzia. "Doveva servire a garantire l'indagato. A tutela del diritto di difesa, l'informazione di garanzia deve contenere la sommaria enunciazione del fatto. E non sarà pubblicabile. Sarà una notizia segreta". Misure cautelari: "Se il pubblico ministero chiede il carcere, il cittadino è più garantito dal collegio. Non è questione di sfiducia nei confronti dei magistrati, ma di garanzie verso i cittadini". "La separazione delle carriere è già in Costituzione". Previsto dall'articolo 104, e dal 111, "dove si dice che 'l'unico terzo e imparziale è il giudice'. Per me il Pm non sarà mai sottoposto all'Esecutivo", ma "il cittadino ha diritto di avere giudice e Pm separati dal giudice. La giustizia deve essere un triangolo isoscele". "Qual è il timore che un Pm separato sia più gerarchizzato? La gerachizzazione, che non è nelle nostre intenzioni, è un problema ipotetico: dipende da come si comportano procuratori e sostituti". Infine, "magistrati, avvocati, accademia e politica, quattro stakeholder nell'interesse del cittadino. Questo è lo schema di gioco. Ma ci vuole sinergia causale e psicologica. Dobbiamo crederci", ha concluso Sisto. (Com)