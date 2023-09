Medio Oriente: Usa annunciano “progressi” verso a normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato che Israele e l'Arabia Saudita stanno avanzando verso la definizione di un accordo storico di normalizzazione delle relazioni, con la mediazione degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nutre l'auspicio di trasformare il Medio Oriente e ottenere una vittoria diplomatica in un anno elettorale cruciale, cercando il riconoscimento dello Stato ebraico da parte dell'Arabia Saudita, custode dei due luoghi più sacri dell'Islam. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha dichiarato ai giornalisti: "Tutte le parti hanno elaborato, credo, un quadro di base per ciò che potremmo essere in grado di raggiungere". Tuttavia, egli ha sottolineato che, come in ogni accordo complesso, sarà necessario che tutte le parti facciano delle concessioni. (segue) (Res)