Violenza donne: Matone (Lega), con Codice rosso rafforzato più tutele per vittime

- Con l'entrata in vigore oggi del Codice rosso rafforzato "si fa un ulteriore passo in avanti verso la protezione e il sostegno di tutte quelle donne che sono vittime di violenza. Grazie all'impegno della Lega e della nostra senatrice Giulia Bongiorno, ora chi denuncia sarà maggiormente supportato dallo Stato. Continueremo in questa direzione per contrastare la violenza di genere. La Lega è e sarà sempre in prima linea a tutela delle donne che subiscono violenza". Lo afferma, in una nota, la deputata della Lega, Simonetta Matone. (Com)