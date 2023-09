Antimafia: Iannone (Fd'I), grazie al presidente Colosimo per la sua venuta a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, al convegno promosso dalla Camera penale di Salerno sul tema di Mafia e appalti è un segnale di straordinaria importanza anche per il nostro territorio. Lo dichiara in una nota il segretario della Commissione nazionale antimafia, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. "Grazie al presidente Colosimo che ha mostrato sensibilità verso la nostra provincia dedicando ad essa una delle sue prime visite e dando prova, inoltre, di conoscere perfettamente la geografia della criminalità salernitana. La Colosimo è la dimostrazione dello Stato sui territori ed ha le idee chiarissime sul fatto che il nodo Mafia e Appalti è quello sul quale agire per stroncare il potere delle organizzazioni criminali”, conclude.(Com)