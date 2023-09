Slovacchia: premier Odor, elezioni si stanno svolgendo senza particolari problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari anticipate in Slovacchia si stanno svolgendo come al solito, senza grandi problemi. Lo, ha dichiarato il primo ministro slovacco Ludovit Odor, commentando la situazione ai seggi in tutto il Paese. "Finora posso dire che tutto procede senza problemi", ha detto Odor all'emittente slovacca "Ta3". La polizia slovacca ha affermato che circa 6.500 agenti stanno monitorando lo svolgimento delle elezioni. Pattuglie di polizia sono state dispiegate vicino ai seggi elettorali per fornire assistenza alla commissione elettorale, se necessario. (Vap)