Violenza donne: Murelli (Lega), entrata in vigore Codice rosso rafforzato è traguardo importante

- "Oggi, con l'entrata in vigore del Codice rosso rafforzato, si raggiunge un traguardo importante per la tutela di tutte quelle donne vittime di violenza domestica e di genere. L'obiettivo della Lega è sempre stato salvare le donne che chiedono aiuto e fermare i troppi femminicidi nel nostro Paese. Un ringraziamento particolare alla collega Giulia Bongiorno che ha portato avanti con forza questa importante battaglia". Lo dichiara la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.(Rin)