Violenza donne: Ravetto (Lega), in vigore codice rosso rafforzato, più strumenti per chi denuncia

- "Entra in vigore oggi il codice rosso rafforzato, fortemente voluto dalla Lega e della nostra senatrice Giulia Bongiorno, grazie al quale le donne vittime di violenza avranno maggiori tutele da parte dello Stato. La tempestività è centrale nell'evitare che questo tipo di reati si ripetano e che sfocino nei casi più gravi in femminicidio. Agire quindi prima che sia troppo tardi, e proprio in questa direzione va il nostro decreto legge". Così in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari opportunità del partito. (Com)