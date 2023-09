Lazio: Ordine infermieri, regole chiare per controllare l'esercizio professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il numero di 4.148 "il Lazio è la seconda regione italiana per numero di infermieri stranieri. Tra questi, anche quelli acquisiti con i decreti Covid e ancora oggi non iscritti agli ordini e quindi non vigilati. Noi comprendiamo le misure di emergenza, ma prima di tutto la sicurezza dei cittadini: quindi, regole chiare per poter controllare l'esercizio professionale. A seguire, però, misure strutturali che rendano giustizia alla professionalità degli infermieri italiani. Parlo di riconoscimenti economici ma più ancora di riconoscimenti delle competenze cliniche". Così in una nota Maurizio Zega, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Roma e coordinatore degli Opi del Lazio. (Com)