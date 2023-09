Roma: bicicletta rubata a rider ritrovata tra rifiuti nel campo rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' accaduto in zona Alessandrino dove, pattuglie della Polizia di Roma Capitale del gruppo Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) sono prontamente intervenute per il furto di una bicicletta nei confronti di un Rider. Il ragazzo, un 28enne di origine bengalese, si è rivolto agli agenti di presidio sul posto denunciandone il furto. Gli operanti, seguendo il segnale GPS del mezzo, si sono trovati presso il campo nomadi di via Salviati dove, una volta al suo interno, hanno ritrovato la bicicletta nascosta sotto un cumulo di rifiuti. Dopo averla recuperata l'hanno restituita al legittimo proprietario. Sono tutt'ora in corso accertamenti per risalire ai responsabili del furto.(Rer)